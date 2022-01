Mulher é degolada a facadas pelo companheiro em Barcarena

A senhora Letícia Coelho dos Santos, paraense, amasiada, 37 anos, foi vítima de violência doméstica e feminicídio às 5h da madrugada deste domingo, 30. Ela recebeu várias facadas no corpo, duas delas no pescoço pelo companheiro, Edilberto Costa, que está foragido e, até o meio-dia, não havia informes sobre seu paradeiro.

Policiais Militares foram acionados para atender a ocorrência, registrada na rua Sebastião de Oliveira, entre as travessas Alexandre Silva e Jerônimo Pimentel, no bairro da Betânia, em Barcarena, na zona metropolitana de Belém, região do Baixo-Tocantins.

Segundo a Polícia Militar, o homem deferiu vários golpes de faca contra a vítima, dois deles no pescoço de Leticia. A mulher foi socorrida e levada para o hospital Wandick Gutierrez, em Barcarena, porém evoluiu a óbito.

A Polícia Militar esteve no local do crime para realizar os procedimentos cabíveis. O ocorrido foi na residência da vítima, e o corpo da vítima está no necrotério do hospital aguardando a chegada do Instituto Médico Legal(IML).

Os motivos da cena de violência ainda são desconhecidos das autoridades da Polícia Civil e Barcarena, que deve conduzir as investigações. Entretanto, policiais militares diligenciam no sentido de ainda capturar o assassino dentro do prazo de flagrante delito.

Edilberto Costa deverá ser enquadrado nas sanções punitivas da Lei Maria da Penha, Feminicídio com requintes de perversidade, já que não deu a menor chance de Letícia vir a se defender.

Familiares de vítima e acusado serão chamados para prestar depoimento, a fim de que a polícia possar traçar a linhagem que levou ao bárbaro homicídio que chocou a população de Barcarena na manhã de hoje.

Imagens: Jorge Nascimento/Reprodução