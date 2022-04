Mulher é encontrada morta em hotel no Centro de Santarém

Uma mulher de 37 anos foi encontrada morta na tarde desta terça-feira (26), dentro de um quarto do hotel Aquário, localizado na rua Floriano Peixoto, no Centro de Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com a polícia, foram outros hóspedes que sentiram um forte odor vindo de um dos quartos e acionou a direção do hotel, que por sua vez, chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe de socorristas constatou o óbito.

A vítima é uma mulher identificada como Elileia Ficagna de Freitas, de 37 anos.

Ainda de acordo com a polícia, a mulher era natural de Rurópolis, mas morava em Placas. Contudo, nos últimos dias estava em Santarém para tratamento médico.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Fonte: O Estado Net