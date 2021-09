Mulher é encontrada morta em quarto de motel na Avenida Júlio César

No final da tarde desta quinta-feira, 2, funcionários de um motel localizado na Avenida Júlio César, no bairro de Val de Cães, em Belém, acionaram a polícia após encontrarem uma mulher morta em um dos quartos do estabelecimento.

Segundo informações, a causa da morte ainda não foi divulgada, mas, segundo a Polícia Militar, já foi acionado o Serviço de Verificação de Óbito da Sespa.

Uma ambulância do SAMU foi acionada para o loca para confirmar o óbito. Testemunhas afirmam que ela teria tido um mal súbito.

FONTE Roma News