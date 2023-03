Mulher é esfaqueada e morre após reclamar de assédio sofrido

Em Fortaleza (CE), uma mulher de 37 anos morreu após ter sido esfaqueada por um homem. Ela levou o golpe porque reclamou por ter sofrido assédio em uma rua do bairro Parangaba. As informações são do G1.

A mulher morreu dois dias após o crime, que aconteceu no último sábado (4). Imagens da facada foram obtidas pela TV Verdes Mares, nesta quinta-feira (9). O registro foi feito por câmeras de segurança de um posto de combustível.

Segundo testemunhas, a mulher estava indo a pé para o trabalho quando foi assediada. Ela se revoltou e foi reclamar, mas o homem revidou.

O nome da vítima não foi revelado. Ela foi atingida na região do ombro esquerdo e chegou a ser levada para um hospital onde faleceu.

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio doloso. O autor do crime está sendo procurado.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ TV Verdes Mares