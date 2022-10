Mulher é esfaqueada no Marajó e aguarda transferência para Macapá

A Polícia Civil investiga uma tentativa de feminicídio ocorrida na manhã desta terça-feira (25) em Afuá. A vítima, que não teve o nome revelado, foi encaminhada ao Hospital Municipal da cidade marajoara com várias perfurações no corpo, incluindo na garganta. Segundo informações da unidade, ela está estabilizada aguardando transferência para um hospital em Macapá (AP), cidade mais próxima de Afuá.

A polícia confirmou o crime ao Notícia Marajó e disse que as investigações já iniciaram com a hipótese de feminicídio. Testemunhas apontam o companheiro da mulher como principal suspeito. Ele fugiu e segue desaparecido.

O crime teria acontecido por volta das 7h no bairro Capim Marinho, zona urbana da cidade. A vítima teria sido esfaqueada várias vezes com golpes de arma branca que atingiram o pescoço, as costas e os braços.

Ao longo da manhã surgiram boatos de que a vítima teria morrido, o que foi desmentido pelo hospital e pela polícia, que trabalha com a hipótese de feminicídio tentado.

Fonte: Notícia Marajó/Foto: Divulgação