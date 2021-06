Mulher é executada em matagal de Belém

Uma mulher foi morta com vários tiros no início da noite de ontem em um matagal na passagem Codorna, que fica na divisa entre os bairros do Coqueiro e Cabanagem, em Belém.

A vítima foi levada até o local do crime em um carro preto, em seguida foi alvejada por vários tiros. Os criminosos fugiram do local e ainda não foram identificados.

A vítima aparentava ter entre 20 e 25 anos de idade. Segundo testemunhas, os criminosos mandaram a vítima descer do veículo e fizeram vários disparos. Ela morreu na hora, sem chance de ser socorrida.

A polícia pede para que informações que possam ajudar na identificação e localização dos criminosos sejam feitas de maneira anônima, através do disque-denúncia (181).

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação