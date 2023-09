Mulher e filha são agredidas por demorarem a voltar da igreja

Um homem foi preso em flagrante suspeito de agredir a esposa e a filha, em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Ele teria ficado irritado por elas demorarem a voltar da igreja. As informações são do jornal O Popular.

Audir Beira Monteiro, de 51 anos, tentou resistir à prisão, mas acabou levado para a delegacia. Ele é sargento da Polícia Militar do Distrito Federal.

A Polícia Militar de Goiás disse que a esposa e a filha do sargento levaram socos e tapas quando chegaram em casa, na última sexta-feira (8). Elas sofreram escoriações leves.

O agressor estaria bêbado e foi contido por um dos filhos até o momento da chegada da polícia. Ele teria confessado as agressões, alegando que a esposa e a filha chegaram tarde em casa após a igreja. O homem também teria ameaçado as duas de morte.

O policial militar acabou autuado por injúria, ameaça e vias de fato. O suspeito teve a arma apreendida, mas foi liberado da delegacia após pagar uma fiança de R$ 2 mil.

A Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal disse, em nota, que não compactua com nenhum desvio de conduta de seus integrantes. O texto revelou ainda que foi aberto um procedimento apuratório no mesmo dia da prisão.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ TV Anhanguera