Mulher é morta a tiros após sair de carro de aplicativo no bairro da Condor, em Belém

Na quarta-feira (6), uma mulher, ainda não identificada, foi morta a tiros na passagem Marajoara, entre a avenida Bernardo Sayão e a travessa Padre Eutíquio, no bairro da Condor, em Belém, capital do estado do Pará.

De acordo com informações de testemunhas, a mulher desceu do carro junto com um homem, quando uma pessoa encapuzada chegou e efetuou os disparos. A vítima foi atingida e morreu ainda no local.

O homem que estava junto com a mulher fugiu. Ainda não se sabe a identidade dos criminosos e o motivo que os levou a matar a vítima.

Fonte: Portal Debate, com G1 Pará