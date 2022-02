Mulher é presa acusada de mandar matar vereador em Itupiranga, no Pará

A Polícia Civil prendeu Sandra de Jesus Oliveira, por mandar matar o vereador Edson Coelho Lara (PTB), 45 anos, no interior da fazenda da vítima, no distrito Cajazeiras, no município de Itupiranga, região sudeste do Pará.

De acordo com informações, o pai da suspeita, José Dantas de Oliveira, conhecido como “Zé Baiano”, também acusado de encomendar a morte do parlamentar para ocupar o cargo. O homem teve a prisão decretada, mas está foragido da justiça.

Ainda segundo informações, o homem, identificado como, Degmar dos Santos, conhecido como “Cigano”, contratou os pistoleiros Alex Silva Milhomem, piloto da moto, e Edenilson de Oliveira, o “Japão”, irmão de “Cigano”, para fuzilar o vereador na portaria da fazenda.

Fonte: Debate Carajás.