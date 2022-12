Mulher é presa após tentar abrir porta de avião: “Jesus mandou”

Uma mulher de 34 anos que viajava do Texas para Ohio, nos Estados Unidos, foi presa após tentar abrir a porta do avião que estava a mais de 11 quilômetros de altura.

O incidente aconteceu no último sábado (26), testemunhas revelam que Elom Agbegninou se dirigiu até o fundo do avião, encarou a porta de saída.

Uma comissária pediu para que ela usasse o banheiro ou se sentasse. A passageira negou o interesse de ir ao banheiro e questionou se poderia olhar por fora da janela, mas outra atendente negou o pedido.

A mulher então começou a puxar a maçaneta da porta de emergência e o avião precisou fazer um pouso forçado.

Um passageiro conseguiu ajudar as comissárias a conter Elom que, muito nervosa, entrou em luta corporal e mordeu o passageiro na coxa.

No final, a mulher foi controlada, jogada no chão e imobilizada. Ela então revelou o que a motivou querer abrir a porta do avião: “Jesus me mandou voar para Ohio para abrir a porta do avião”.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução