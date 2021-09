Mulher é presa e adolescente apreendida transportando fuzis de Belém para o Rio de Janeiro

Polícia Rodoviária Federal flagrou as suspeitas durante fiscalização de rotina na rodovia BR-316, em Castanhal. As mulheres informaram que receberiam R$ 3 mil para realizar o transporte.

Uma mulher de 22 anos foi presa e uma adolescente de 17 anos apreendida nesta quinta-feira (16) por porte ilegal de fuzis e munições em Castanhal, nordeste do Pará. O flagrante aconteceu durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia BR-316.

De acordo com a PRF, agentes deram ordem de parada ao ônibus de transporte interestadual de passageiros que fazia o itinerário de Belém para o Rio de Janeiro. Durante a fiscalização, os policiais perceberam que duas mulheres apresentavam nervosismo além do habitual. Questionadas sobre o destino delas e outras informações, as suspeitas entraram em contradição e assim foi solicitado o desembarque para a checagem das bagagens.

Durante inspeção no interior das malas, os agentes da PRF encontraram dois fuzis calibre 5.56, um fuzil calibre 7.62, 10 carregadores cilíndricos, 3 carregadores caixa e 400 munições calibre 7.62 e .39. Elas informara que o destino final seria a cidade do Rio de Janeiro (RJ). Além disso, receberiam R$ 3 mil para realizar o transporte.

A mulher presa, a adolescente e o material apreendidos foram encaminhados para a delegacia de Castanhal, onde serão autuadas por porte ilegal de armas e munições.

