Mulher é presa em flagrante após furtar R$ 5,5 mil em picanha

Uma mulher de 57 anos foi presa em flagrante após furtar diversas peças de picanha de um supermercado em Samambaia, no Distrito Federal. O episódio se deu na última terça-feira (12).

Conforme imagens capturadas por câmeras de segurança do estabelecimento, a mulher se aproximou do açougue do supermercado e encheu uma bolsa preta com peças de carne.

Ao ser detida, a mulher alegou ter passado por um “momento de fraqueza”. Funcionários do supermercado relataram que o roubo é recorrente, e que a mesma mulher já teria levado 70 peças de picanha (equivalente a R$ 5.512).

A suposta “fraqueza” da suspeita não se limita à picanha, uma vez que ela também já foi flagrada furtando barras de chocolates. Na ocasião, em julho, ela foi abordada por funcionários e devolveu a mercadoria.

A mulher de 57 anos foi encaminhada à 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia), onde foi autuada por furto.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Câmeras de Segurança