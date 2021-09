Mulher é presa por organizar rifas que sorteavam encontros com garotas de programa

Na última quinta-feira (1), a polícia prendeu em flagrante uma mulher suspeita de negociar encontros sexuais, por meio de sorteios de rifas, no bairro Itaigara, em Salvador. As informações são do portal A Tarde.

Na mansão que ocorria a articulação dos crimes, e era administrada pela suspeita, seis meninas foram encontradas. Os agentes apreenderam R$ 32 mil reais, 100 euros, 277 dólares e folhas de cheque. Também foram encontrados cartões de crédito e os documentos das vítimas.

De acordo com os policiais, a suspeita “vendia” encontros sexuais, por meio de bilhetes de rifas, que eram divulgados nas redes sociais de uma casa de prostituição e vendidos virtualmente.

Os ganhadores dos sorteios recebiam uma noite de amor com as sorteadas. Além de também poderem ganhar garrafas de bebidas alcoólicas.

A operação foi coordenada pelas equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca). A mulher está à mercê da Justiça.

