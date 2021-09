Mulher é presa por tráfico de drogas em Moju

Denúncias anônimas levaram a polícia até a casa da suspeita

Uma mulher, que não teve identidade revelada, foi presa por equipes da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar (8ª CIPM), sob suspeita de comercializar entorpecentes no município de Moju, na região nordeste do Estado. A suspeita foi localizada na terça-feira (28), após denúncias anônimas.

As informações repassadas à polícia davam conta de que uma residência, localizada na vila Bacuriteua, estava sendo utilizada como ponto de venda de drogas. De imediato, os policiais organizaram uma ação para apurar as denúncias e, durante a abordagem, foram encontrados no local 22 papelotes de oxi, uma pequena quantidade de oxi e cocaína, uma balança de precisão, além de um aparelho celular e R$ 103,15 em dinheiro.

A proprietária da residência, que foi apontada nas denúncias como responsável pela venda das drogas, foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde foi apresentada para a autoridade policial de plantão, que realizou os procedimentos legais.

Fonte O Liberal Amazonia