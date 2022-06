Mulher é presa suspeita de furtar baterias no município de Santa Izabel do Pará

Militares do 12º Batalhão da Polícia Militar (12º BPM) recuperaram, na quinta-feira (16), seis baterias furtadas dentro de um carro de passeio, durante a verificação de uma denúncia, realizada no município de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém. Uma mulher, que no momento do flagrante estava com o material, foi presa pelos policiais.

A PM recebeu uma denúncia anônima sobre pessoas, em um veículo, que estariam cortando a bateria de outros carros no bairro Vila Americano. Os agentes realizaram rondas pela área e conseguiram identificar o automóvel que estaria sendo usado pelos criminosos.

Com a aproximação dos agentes, um homem que estava no veículo conseguiu fugir do local. A PM prendeu uma mulher que estava no veículo. Ela foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil, junto com as baterias e alicates apreendidos. (Portal Debate, com Roma News)