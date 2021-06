Mulher é tema de Audiência Pública na Câmara Municipal de Ananindeua

Proposição do vereador Aurélio Rodrigues (Rebublicanos), foi realizada, na quarta-feira, 23, audiência Pública na Câmara Municipal de Ananindeua com o tema “Do luto à luta”, que debateu as várias situações pelas quais passam as mulheres, especialmente nesse município da Zona Metropolitana de Belém.



Além do propositor da audiência se fizeram presentes a deputada estadual Professora Nilse e o deputado estadual Fábio Freitas, além da vereadora Tamara e de outras autoridades e representantes de entidades de classe que defendem a causa feminina.



A audiência Mulheres Republicanas tratou de vários temas como a mulher na política e objetivou esclarecer uma série de assuntos que puxam debate e que precisam ser discutidos de forma técnica e prática por pessoas realmente envolvidas com o tema, disse o vereador Aurélio Rodrigues, que elogiou a participação dos presentes na galeria do plenário da Casa.