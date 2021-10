Mulher em trabalho de parto é socorrida em carrinho de mão no Pará

Uma mulher em trabalho de parto foi socorrida em cima de um carrinho de mão no município de Limoeiro do Ajuru, nordeste do Pará. A imagem chamou atenção dos moradores, que registraram o momento em que ela é levada para a ambulância de forma improvisada.

A Secretaria Municipal de Saúde da cidade informou que o fato aconteceu no início desta semana e que a paciente mora na região portuária do município e por isso a ambulância não tinha acesso ao local onde ela estava.

A Prefeitura informou que recomenda a pacientes de áreas ribeirinhas que procurem sempre o acesso pelo terminal hidroviário da cidade, onde há estrutura adequada para embarque imediato na ambulância.

Ainda segundo a prefeitura de Limoeiro, a paciente foi encaminhada e atendida no hospital local. Mãe e filho passam bem.

Fonte: Roma News