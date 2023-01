Mulher encontrada morta dentro de quarto de hotel em Rio Maria

Um fato lamentável se registrou na tarde da última quinta-feira, dia 26, em Rio Maria, no sul do Pará. Uma mulher, identificada por Deuzilé Ribeiro da Costa, que estava hospedada no Hotel Mineiro, na Avenida Rio Maria, foi encontrada morta dentro de um dos quartos.



Era por volta das 16h, quando uma diligência da Policia Civil de Rio Maria foi informada por populares que havia uma mulher morta no estabelecimento.



Segundo a Policia Civil, ao chegar ao local, foi constatado a veracidade dos fatos. A vítima estava deitada na cama, sem sinais de violência. Testemunhas disseram aos policiais que a vítima era alcoólatra e estava sem beber havia algum tempo.



Ainda segundo a polícia, um dos responsáveis pelo hotel disse que na noite anterior a mulher estava bastante embriagada e no dia seguinte passaram a sentir falta dela. Por isso, bateram na porta do quarto, chamando-a. Ao perceber que ela não respondia, resolveram arrombar a porta e, de imediato, acionaram a Polícia Civil.



Uma equipe da policia Civil, juntamente com representantes da Assistência Social esteve no local, onde fez o levantamento de praxe e removeu o corpo so Instituto Médico Legal para necropsia e identificação da causa da morte da mulher.

Imagem: Reprodução