Mulher encontrada morta em estrada de piçarra no oeste do Pará

Uma mulher identificada por Samara Alves teve o corpo encontrado ontem em uma estrada de terra por pessoas que passavam pelo lugar. O caso foi levado ao conhecimento das autoridades de Altamira, no oeste do Pará, e uma guarnição da Polícia Militar se fez presente no local, que foi isolado até a chegada a perícia técnica para os levantamentos de praxe.

Segundo informações da polícia, somente com o laudo de necropsia a ser expedido pelo Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, seção de Altamira, para onde o corpo foi removido depois do levantamento de local.

Até o momento não é possível dizer se a mulher foi morta por algum ato violento ou o que teria acontecido. Entretanto, segundo informações da Polícia, o namorado dela, foi morto durante confronto com agentes policiais na sexta-feira passada, dia 15.

A Polícia não informou se há alguma relação da morte de Samara com a do namorado na semana passada.

Imagem: Redes Sociais