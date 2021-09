Mulher encontrada morta na Praia do Sapo foi assassinada pelo próprio marido

Um homem de 38 anos foi preso na noite desta sexta-feira (25), no KM 5 da Rodovia Transamazônica, próximo ao Parque de Exposições de Itaituba , sob suspeita de ter matado a própria mulher de 22 anos, no qual o corpo foi encontrado na manhã de sexta às margens do Rio Tapajós, nas proximidades da Praia do Sapo. Após a prisão, Francisco Bento da Conceição, vulgo “Primo”, confessou ter cometido o crime.

A suspeita inicial era de que a causa da morte tinha sido por afogamento. As informações são da Polícia Militar que realizou a prisão do homem depois de receber uma denúncia anônima. Segundo a PM, Francisco foi preso em flagrante quando retornava do Instituto Médico Legal (IML), onde tratava da liberação do corpo de sua esposa.

Não há informações de como Joseane da Silva Lima foi morta e nem a motivação do crime. Francisco foi preso pelo crime, que segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Bombeiros estiveram no local para retirar o corpo das águas. (Foto: Edhargleson)

O caso

O corpo de Joseane foi encontrado na manhã de sexta-feira (24) às margens do Rio Tapajós, próximo a Praia do Sapo , e segundo informações, a vítima era natural da cidade de Rurópolis (PA).

Joseane vivia em união estável. Na madrugada ela estava em frente da sua residência com amigos até às 02h15, conforme informou o seu companheiro. Depois ela sumiu e o companheiro ainda teria ido atrás dela em vários pontos da cidade, mas não a encontrou. O corpo foi retirado da água com um sangramento na altura da cabeça.

O corpo foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), que vai determinar as causas da morte.

Fonte: Portal Giro/Foto: Reprodução/Edhaglerson