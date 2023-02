Mulher fã de serial killers mata namorado com 22 facadas

A britânica Shaye Groves, de 27 anos, é acusada de matar brutalmente seu namorado com 22 facadas. O caso chama a atenção sobretudo pelo fato de a suspeita ser fã de assassinos em série famosos, como Ted Bundy e Jeffrey Dahmer, chegando a ter fotos dos mesmos na parede de seu quarto.

O assassinato ocorreu em 17 de julho de 2022, e o julgamento se iniciou nesta semana em Winchester, na Inglaterra. A vítima chamava-se Frankie Fitzgerald e tinha 25 anos. Shaye confirmou ao tribunal inglês que mantinha fotos de serial killers emolduradas em seu quarto porque eram “muito legais”.

– Não são fotos, são arte. Eu pensei que eles pareciam muito legais e é diferente – declarou durante uma audiência.

A mulher também colecionava imagens de assassinos do cinema, como Chucky, Jigsaw (Jogos Mortais) e Pennywise (It- A Coisa).

Uma testemunha relatou que Groves já havia feito uma piada, em determinada ocasião, de que o namorado poderia virar um novo quadro em sua parede.

De acordo com o jornal The Mirror, a britânica teria ligado para uma amiga “dando risadinhas” logo após matar o namorado com uma adaga que mantinha debaixo do travesseiro.

– Enquanto ele estava dormindo, ela enfiou a adaga em seu pescoço – contou Vikki Baitup, a amiga, de acordo com o jornal.

– Ao final da ligação, a amiga disse que as últimas palavras de Shaye foram “ainda somos amigas, não somos?” – continuou.

Apesar de admitir sua fixação por assassinos, Shaye Groves nega que tenha cometido o crime. A previsão é de que o julgamento dure quatro semanas.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Redes Sociais