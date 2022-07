Na tarde da quinta-feira, 14 , um vídeo do corpo de um bebê recém-nascido em uma bolsa viralizou nas redes sociais. O caso aconteceu no bairro do Jurunas, em Belém.

Segundo informações, a mulher que supostamente seria a mãe da criança, sofre de transtornos mentais e teria realizado o próprio parto, a criança não resistiu e ela andava com a criança morta dentro de uma bolsa.

A Polícia foi acionada para realizar os procedimentos cabíveis.

Fonte: Roma News