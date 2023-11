Mulher fica com nariz deformado após cirurgia com dentista

A Polícia Civil realizou mandados de busca e apreensão, nesta quarta-feira (22), contra um dentista acusado de exercício ilegal da medicina, após o profissional realizar cirurgias estéticas proibidas. Em um dos casos, uma paciente, Elielma Carvalho, chegou a perder parte do nariz ao ser submetida a uma alectomia, ou seja, a redução das narinas.

Em entrevista à TV Anhanguera, Elielma explicou que passou pelo procedimento em 2020 e que se sente enganada pelo dentista, Igor Leonardo.

– Eu me sinto enganada, porque, quando eu fui na clínica dele, ele falou que era capacitado para fazer essa cirurgia, mostrou fotos de pessoas que já tinham feito. (…) Ele me falou: “Não se preocupe, você vai ficar maravilhosa! Eu estou acostumado a fazer”. Então, ele me passou confiança – declarou.

No início deste ano, o dentista afirmou que não foi o responsável por deformar o nariz da paciente, e disse que ela desenvolveu uma síndrome em decorrência do uso de medicamentos.

– O problema do caso da Elielma foi uma reação que aconteceu após o procedimento que se chama Síndrome de Nicolau, que é um raro agravamento de vasos sanguíneos após o uso de medicamentos injetáveis. Algo muito raro de acontecer e foi devido ao preenchimento realizado no nariz dela e não pela cirurgia como estão falando – declarou ele, em nota.

Segundo informações do portal G1, imediatamente após a cirurgia, Elielma achou que o procedimento havia sido bem-sucedido. Entretanto, passou a sentir fortes dores e buscou o dentista. Juntos, eles foram a um hospital para que ela recebesse atendimento.

Desde então, ela teve que passar por 17 cirurgias para reparar o problema e atualmente precisa usar alargadores nas narinas. Elielma, que é esteticista, ainda deixou sua profissão, devido ao trauma vivido.

– Fiquei com medo de fazer algo errado e causar um dano, assim como eu sofri. Minha vida parou. Eu fico só de máscara porque tenho vergonha, as pessoas ficam olhando. Se eu saio de casa para comer, eu como dentro do carro. Não participo de mais nada – assinalou.

Além de Igor, mais três outros dentistas também foram alvos de busca e apreensão, todos suspeitos de fazerem procedimentos plásticos que são autorizados somente no caso de cirurgiões plásticos. Além disso, os dentistas em questão tiveram seus perfis nas redes sociais derrubados.

Fonte: Pleno News/ Foto: Elielma Carvalho/Arquivo Pessoal