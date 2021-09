Mulher fica com olho colado após confundir colírio e cola

Uma mulher de 55 anos ficou com um dos olhos colados após confundir o frasco de colírio com o de cola. O caso aconteceu na noite da última terça-feira (21), em Cachoeiro do Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

A paciente sofre de glaucoma e está fazendo tratamento com um oftalmologista. Na ocasião do incidente, ela havia guardado tanto o colírio quanto a cola na geladeira.

Ela e o namorado estavam sem óculos no momento em que ele pegou o frasco e pingou o conteúdo no olho dela.

Percebendo o erro, ela recorreu ao oftalmologista, que anestesiou a região, cortou os cílios e limpou o resíduo. Ela se recupera em casa.

O médico ouvido pelo G1, o oftalmologista Lindolfo Gandra Costa, afirmou já ter visto acidentes mais graves. Ele orientou sobre como proceder nesses casos.

– Há casos mais graves, quando o acidente acontece com água de bateria ou soda cáustica, por exemplo. As pessoas devem inicialmente lavar com soro ou muita água corrente para retirar o excesso. Depois, ir imediatamente ao pronto-socorro – disse o médico.

