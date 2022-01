Mulher fica em estado grave após acidente com Schwarzenegger

A motorista que foi atingida pelo carro do ator Arnold Schwarzenegger está internada em estado grave em um hospital de Los Angeles, na Califórnia. O acidente envolveu o veículo do ex-governador da Califórnia e outros dois carros, e ocorreu na noite desta sesta-feira (21).

De acordo com o site de entretenimento TMZ, a mulher atingida ficou com sérios ferimentos na cabeça. O ator não se machucou. A colisão ocorreu a menos de 2 quilômetros da mansão do ator.

Testemunhas classificaram o acidente como “cena de filme”. Segundo relatos, o carro do ator capotou em cima de outro, que foi arrastado e bateu em um terceiro.

A Polícia da Califórnia informou que o acidente aconteceu após Schwarzenegger fazer uma curva à direita em um farol de conversão que estava fechado.

Fontes do site TMZ afirmaram que o ator passa bem, mas está “profundamente preocupado” com a mulher que se feriu. Ele já manifestou o desejo de encontrá-la pessoalmente.

Fonte: Pleno News

Foto: TMZ