Mulher fica ferida em assalto no centro comercial de Parauapebas

A manhã da quarta-feira (23) foi agitada na região da Rua do Comércio, em Parauapebas, onde uma mulher foi vítima de um assalto e acabou ferida com uma coronhada na cabeça. Além disso, disparos de arma de fogo chegaram a ser efetuados em via pública.

Conforme informações da filha da vítima, que preferiu ter a identidade reservada, a mulher estava sozinha na ótica da família, na Rua 15 de Novembro, quando o homem armado invadiu o estabelecimento.

Não se sabe se ela reagiu, mas acabou sendo ferida com uma coronhada na cabeça. Em seguida, o bandido foi para a rua e ela saiu atrás, ensanguentada e pedindo socorro.

Um suposto policial à paisana que passava pelo local percebeu o que estava ocorrendo, sacou uma arma e chegou a efetuar disparos de arma de fogo. O assaltante, contudo, conseguiu fugir. No caminho, ele abandonou o aparelho celular e joias da vítima, que chegou a roubar.

A mulher seguiu até a Rua do Comércio, onde foi socorrida. Um vídeo, gravado por câmera de celular, mostra a vítima caída na calçada e sendo amparada por outras pessoas.

Ela aparenta estar bastante agitada enquanto é levada no colo de um homem até um carro particular, no qual foi encaminhada para o atendimento hospitalar.

A vítima foi submetida a um raio-x na região da cabeça que constatou não ter havido baleamento, como foi divulgado inicialmente. O estado de saúde dela é estável.

O caso foi registrado na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde testemunhas prestam depoimento nesta tarde.

Por: Luciana Marschall com informações de Ronaldo Modesto e Márcio Alves

Fonte: Correio de Carajás