Mulher flagra marido fazendo sexo com morador de rua

Desconfiada de traição, uma mulher flagrou o marido fazendo sexo com um morador de rua na última semana no bairro São Cristóvão, em Porto Velho, no Estado de Rondônia.

Segundo informações relatadas pelo portal, a mulher já desconfiava de uma possível traição em decorrência de constantes “saídas discretas” do marido. Em uma das saidinhas a mulher teria seguido o marido e o encontrou fazendo sexo com um morador em um local escuro.

Conforme testemunhas, a mulher teria ficado assustada com a cena que presenciou e não conteve o desespero. A esposa foi acalmada por pessoas que teriam presenciado a reação dela. Não há nenhuma informação de autoridades sobre o caso.

Caso semelhante

No começo do mês, um caso semelhante ocorreu em Planaltina, no Distrito Federal. O morador de rua Givaldo Alves, de 48 anos, foi flagrado fazendo sexo com a esposa do personal trainer Eduardo Alves, dentro do carro da mulher. O caso ganhou repercussão nacional.

Fonte: Debate Carajás

As informações são do Diário do Amazonas.