Mulher foi assaltada dentro do Bosque Rodrigues Alves: leia o relato

Depois de alguns casos de assalto dentro do Parque do Utinga, fazendo com que a segurança do parque precisasse ser reforçada, agora a criminalidade está atuando também em outra área muito frequentada para o lazer em Belém: o Bosque Rodrigues Alves.

Segundo relato de uma mulher, identificada como Lenny Moraes, que esteve no local no último domingo, 1, o assaltante agiu em um caminho com poucas pessoas, próximo de uma das cavernas do lugar. A vítima foi ao local para pegar sua filha, mas foi surpreendida por um homem que portava uma faca, roubando seu celular e depois fugindo.

Ela desconfia que ele pulou o muro para fazer o assalto. Também reclama que pediu ajuda para os guardas do bosque, mas não foi atendida. Conclui lamentando que era pra ser um domingo de lazer, mas que acabou virando um trauma. Será que em nenhum local da cidade estamos salvos da ação da criminalidade?

Veja o relato que foi postado no perfil da vítima nas redes sociais:

