Mulher foragida é suspeita de matar o marido a facadas

Uma mulher, que está foragida, é a principal suspeita do assassinato a facadas do marido dela, Cleberson Gonçalves Coutinho, de 38 anos, que era servidor municipal da prefeitura de Uruará.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima morreu sentada em uma cadeira, depois de perder muito sangue em consequência de golpes de faca. O crime ocorreu na tarde de ontem (2), na Vila Os Imigrantes, a cerca de 5 quilômetros da sede do município de Uruará, na Região do Xingu, sudoeste paraense.

Policiais que estiveram na cena do crime disseram que Cleberson Coutinho foi golpeado no pulso e na coxa e ficou sentado, perdendo sangue até morrer, porque não apareceu ninguém para socorrê-lo.

A mulher dele, que não teve a identidade divulgada, não estava em casa e não foi encontrada na cidade. Assim, a suspeita dos policiais é de que ela esfaqueou o marido e fugiu.

Também os policiais ficaram sabendo através de vizinhos que o casal teve uma discussão antes do crime. A vítima trabalhava na Vigilância Sanitária da prefeitura, que emitiu nota de pesar, lamentando a morte do servidor e decretando luto de três dias.

