Mulher joga álcool e ateia fogo no ex após discussão

Em Sidrolândia (MS), uma jovem de 22 anos foi presa após jogar álcool e atear fogo no ex-marido, de 29 anos. O caso aconteceu neste domingo (9). As informações são do G1.

O homem foi socorrido com queimaduras de terceiro grau no pescoço e precisou ser intubado. Ele teve que ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher disse que está em processo de separação, e houve uma discussão com xingamentos e empurrões com o ex-marido.

Após ser xingada, a mulher pegou um vidro de álcool, jogou no ex-marido e ateou fogo nele.

O caso foi registrado na delegacia de Sidrolândia como homicídio qualificado com emprego de fogo, explosivo, asfixia ou outro meio na forma tentada.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Google Maps