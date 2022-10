Mulher marajoara relata agressão brutal de ex-companheiro em frente aos filhos; polícia confirma

A moradora de Anajás, Thayse Freitas, compareceu à delegacia de Polícia Civil do município marajoara neste final de semana para denunciar agressões praticadas pelo seu ex-companheiro, identificado por ela como Adriano Silva. Ela expôs a situação em detalhes em sua rede social e pediu punição para o acusado (veja a postagem abaixo).

O delegado Luciano Batista confirmou o registro da ocorrência, disse que solicitou medidas protetivas da Lei Maria da Penha ao poder Judiciário a pedido da vítima, que acompanhou a Thayse até a residência de Adriano para retirar seus pertences pessoais, e que fez buscas junto com a equipe de investigadores para localizar o agressor, que segue desaparecido. Um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento.

Momentos de terror em frente aos filhos

Thayse afirmou que as agressões foram praticadas na noite de quinta-feira (21) quando Adriano tinha voltado de um jogo de futebol. Alterado, ele teria começado a xingar a mulher de “vagabunda” e exigir que um dos filhos fizesse o mesmo, além de mandar a mulher sair da casa.

“Quando eu fui pegar minhas coisas, eu só senti aquele grande tapa no meu rosto, seguido de socos e pontapés pelo meu corpo. Eu pedia socorro, mas ninguém conseguia me ouvir. Se ouviram não puderam fazer nada pra me ajudar. Acredito que por medo. Eu nunca peguei tanta porrada na minha vida. Ele desgraçou a minha vida e meu psicológico”, relatou na rede social.

“Ele me espancou na frente dos meus dois filhos. Meu filho de 2 anos e 9 meses agarrava na perna direita dele e dizia: ‘não faz isso com a mamãe’. Minha outra filha de 10 anos não teve reação, ficou paralisada sem poder me ajudar, apenas chorava”, completou a mulher.

As agressões, segundo Thayse, duraram cerca de 40 minutos. “Ele apertava minha boca, eu já não tinha forças para gritar por socorro. Naquele momento eu já sabia que eu iria perder a vida. A todo tempo ele me batia e me xingava”, relatou.

“Eu consegui correr dele, mas os meus filhos ficaram. Eu olhava para cima, já meia zonza, e ouvia ele falar para o meu filho: ‘fica aqui com o papai’. Eu voltei para pegar o meu filho, com medo de acontecer o pior. Foi aí que ele largou meu filho e ele veio correndo ao meu encontro”, disse.

Segundo Thayse, ela foi salva por dois rapazes que passavam de moto e pararam para socorrê-la. “Deus tem um propósito tão grande para mim, porque eu sabia que eu ia morrer ali, na frente dos meus filhos. Ele me levava de um lado para o outro me arrastando pelo cabelo. Eu não consegui dormir, pois minha cabeça dói muito”, afirmou acrescentando que “Eu sei que minha vida nunca mais vai ser a mesma. Esse cara me destruiu, destruiu o psicológico dos meus filhos”.

A vítima agradeceu aos “aos policiais de Anajás, que me atenderam super bem e me deram suporte para isso tudo”.

Fonte: Notícias Marajó/Foto: Reprodução/Facebook