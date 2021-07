Mulher mata marido com golpe de faca durante bebedeira

A vítima seria acostumada a bater na companheira, ao longo dos quatro anos em que viveram juntos

Manoel Araújo da Silva, de 48 anos, foi morto com um golpe de faca na altura do coração na noite do último sábado (3), na Vila Sororó, zona rural do município de Marabá. A principal suspeita do homicídio é a própria companheira da vítima, identificada como Fernanda Barreto da Costa. Ela foi presa pela Polícia Civil na noite de domingo (4). A informações são do Debate Carajás.

De acordo com familiares de Fernanda, Manoel Silva seria acostumado a espancar a mulher, ao longo dos quatro anos em que viveram juntos. Fernanda tem seis filhos, com idades entre 3 a 15 anos. Somente o mais novo seria filho do companheiro morto.

O casal teria começado a discutir ainda durante a madrugada. Segundo testemunhas, os dois estariam se divertindo em casa, quando a vítima teria começado a agredir a mulher, ela armou-se com uma faca para se defender e teria atingido um dedo da mão do agressor. Ainda assim, ele teria continuado a bater na esposa com socos e pontapés.

O homem, sob efeito de bebida alcoólica, estaria furioso e aplicou um golpe, conhecido como “mata leão”, em Fernanda Costa. Com uma faca, ela aplicou um único golpe no coração do esposo violento. Manoel foi conduzido para o Hospital Municipal de Marabá, com vida, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito, na manhã de domingo.

Fernanda não fugiu do local do crime ao tomar ciência do falecimento do marido. Ela aguardou a chegada da Polícia Civil em sua residência, onde recebeu voz de prisão. A mãe das crianças foi apresentada na 21ª Seccional Urbana, onde foi autuada, em flagrante delito, pelos crimes previstos no Art. 121 e Art. 14 do Código Penal Brasileiro.

Uma audiência de custódia estava marcada para às 14 horas desta segunda-feira (5), pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, onde Fernanda Costa seria ouvida em juízo. A advogada dela esperava que fosse decretada a soltura de Fernanda, uma vez que ela teria agido em legítima defesa e ainda cria os seis filhos.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e aguarda mais informações sobre o resultado da audiência.