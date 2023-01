Mulher mata marido em estado terminal a tiros no hospital

Uma mulher matou o marido a tiros neste sábado (21) em um hospital de Daytona Beach, onde ele estava internado em estado terminal. Depois do crime, ela se trancou no quarto, segundo informou a polícia dessa cidade da costa leste da Flórida, nos Estados Unidos.

A mulher foi identificada com o Ellen Gilland, de 76 anos, e a vítima, Jerry Gilland, de 77 anos.

Após ela se entrincheirar, a polícia pediu às pessoas que não se aproximassem do local. A área do Hospital AdventHealth onde a mulher estava chegou a ser evacuada.

Por fim, ela deixou o local após negociações com as autoridades. Ela alegou que seu próprio marido, que já sofria com a doença há muito tempo, tinha planejado com ela a sua morte.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Stefan Schweihofer | Pixabay