Mulher morou com cadáver por 15 anos e o vestia com pijama

A polícia portuguesa descobriu, no último domingo (16), o caso de uma mulher de 70 anos que morou com o cadáver de seu pai em decomposição por cerca de 15 anos. Segundo os agentes, Anabela vestia o corpo de Custódio com pijama e disfarçava o odor de putrefação com água sanitária.

O caso ocorreu em Oeiras e só foi revelado após a polícia ser acionada por vizinhos, que sentiram um forte mau cheiro vindo da casa de Anabela. Ao chegar lá, as autoridades se depararam com o corpo da moradora morta recentemente, e o cadáver de seu pai em decomposição avançada.

Vizinha de Anabela, Idalina Carvalho disse ter ficado “chocada com a descoberta”. Ela conta que chegou a contribuir com o funeral do homem 15 anos antes.

– Não sei o que pensar, é inexplicável, um grande mistério. O prédio se juntou para comprar uma coroa para o enterro do idoso e afinal não houve – relatou, segundo informações do jornal O Globo.

Idalina relata ter notado o cheiro de alvejante anteriormente, mas pensou que o produto estava sendo utilizado na limpeza da casa, já que Anabela não tinha água em sua casa. A idosa comprava água potável e sanitária diariamente no comércio local.

– Ela era muito reservada, mas gentil, não havia nenhuma razão de queixa – explicou a vizinha.

A situação está sob investigação da Polícia Judiciária.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução vídeo site cmTV.pt