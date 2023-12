Mulher morre após manobra imprudente de motociclista na Doca de Souza Franco

Uma mulher caiu de barriga e morreu na hora, no chão, no momento em que a moto em que seguia de carona deixou um posto de gasolina na Avenida Doca de Souza Franco com a Senador Lemos, no bairro do Reduto, área nobre de Belém. O acidente ocorreu quando o condutor da motocicleta, identificado como Elton Moraes fez uma manobra e tentou passar pela esquerda de um ônibus da linha Cremação-Alcindo Cacela, da empresa Guajará. O sinal estava aberto, na Doca, para o veículo de passageiros.

A vítima se chamava Leidiane Ferreira Tinoco. Seu corpo foi removido para o Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O condutor da moto, que sofreu apenas luxações, foi levado ao Pronto Socorro Municipal da Travessa 14 de Março, no Umarizal, e conduzido, depois, para prestar esclarecimentos na Seccional Urbana do Comércio.

De acordo com uma testemunha, cujo nome não foi divulgado, Elton Moraes teria se precipitado na manobra e saído no momento em que o ônibus passava. O choque foi inevitável e os dois caíram ao solo. Na queda, Leidiane teria aberto a barriga e não resistiu aos ferimentos.

O motorista do ônibus não teve o nome divulgado pela Polícia, que isolou a área enquanto a perícia era realizada. O local onde ocorreu o acidente é de grande fluxo de pedestres e veículos. Imagem: Jorge Nascimento