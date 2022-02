Mulher morre após táxi ser atingido por dois carros em Belém

Uma mulher morreu na manhã deste sábado (5) em uma colisão entre um táxi e mais dois carros em Belém. A Polícia Civil informou que deve instaurar “procedimento para apuração dos fatos”.

Segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a vítima era passageira do táxi.

Ela e morreu ainda no local e a Polícia Científica foi acionada para remoção do corpo. Os motoristas dos carros ficaram feridos e foram levados para hospitais.

Imagens feitas no local pela reportagem da TV Liberal mostram que durante o socorro às vítimas, muitas pessoas ficaram próximas ao local do acidente – veja no vídeo acima. Não foi detalhado pelas autoridades quantas pessoas precisaram ser socorridas.

Os três veículos se envolveram na colisão por volta das 6h30 no cruzamento da Avenida Almirante Barroso com a Avenida Doutor Freitas, no bairro Marco.

No local do acidente há semáforos, mas as autoridades não informaram sobre qual veículo poderia ter avançado o sinal. Na capital paraense não é incomum flagrar motoristas avançando o sinal vermelho.

O trânsito na área do acidente ficou parcialmente interrompido para socorro às vítimas e agentes da Semob orientaram os motoristas.

Por g1 Pará