Mulher morre atropelada por caminhão na Avenida Natal, em Tailândia

Uma mulher ainda identificada morreu atropelada por um caminhão na Avenida Natal, no município de Tailândia, nordeste do Pará.

De acordo com informações de populares, a vítima estava em uma bicicleta no momento do acidente.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Natal com a Travessa Irituia, no início da manhã desta quarta-feira (22).

Ainda nao ha informações sobre as circunstâncias do acidente, mas a cena forte foi lamentada por muitos. A mulher teve a cabeça esmagada pelo caminhão. A bicicleta ficou embaixo do carro.

Fonte: Portal Tailândia