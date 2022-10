Mulher morre em grave acidente no bairro de Val de Cans, em Belém

Um vídeo compartilhado nas redes sociais na noite desta quinta-feira (13), mostra um acidente grave na Avenida Júlio César, no bairro de Val de Cans, em Belém. Uma mulher, ainda não identificada, morreu.

Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu próximo ao Aeroporto internacional de Belém. A Polícia Militar compareceu no local para fazer a segurança da área até a chegada da Polícia Científica do Pará, que em seguida fez a remoção do corpo.

Ainda não há informações sobre como teria acontecido o acidente.

Fonte: Debate com informações de Roma News