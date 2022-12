Mulher pula de carro por medo do motorista de aplicativo

Uma mulher de 26 anos se atirou de um Uber em movimento, na madrugada da última segunda-feira (19) em Goiânia (GO), por medo do motorista violentá-la. Walirrane Ramos ficou desconfiada das atitudes do motorista e decidiu fugir do automóvel.

Em entrevista ao portal G1, a designer de unhas explicou que estava fazendo uma viagem entre os bairros Morada do Sol e Vila Redenção. Suas suspeitas em relação ao homem que conduzia o veículo se iniciaram após notar que ele não tinha o mesmo rosto que a foto no aplicativo.

De acordo com a mulher, o homem fazia muitas perguntas, dirigia rápido e também a teria impedido de fechar as janelas do carro.

Preocupada, ela contatou um amigo que a instruiu fingir que havia esquecido algo em casa e pedir para retornar. Walirrane assim o fez, mas o motorista não teria respondido, somente acelerado o veículo.

– Só vi que ele acelerou o carro, e eu já fiquei com medo. Perguntei se ele ia me levar para buscar a chave, e ele não respondeu – contou.

Com medo de ser sequestrada e estuprada, Walirrane abriu a porta do veículo e se atirou em direção ao asfalto.

– Eu tirei o cinto, sem ele perceber, abri a porta do carro e pulei. Fiquei inconsciente. Disseram que foi ele quem chamou o socorro para mim e que, depois, foi embora, fugiu do local – contou.

Um dia após o ocorrido, a bolsa que a mulher havia esquecido no carro foi devolvida no quintal de sua casa acompanhada de uma carta escrita pelo motorista. Na mensagem, ele nega que planejasse fazer mal a ela, e alega que estava utilizando a conta de seu pai no Uber, motivo pelo qual seu rosto não seria o indicado pelo aplicativo.

– Oi, moça. Boa tarde. Aqui estão os seus pertences. Quero que saiba que, em nenhum momento, eu quis fazer maldade com você, pois sou casado e tenho filhos. Estou passando por um momento difícil financeiramente, por isso estava usando a conta do meu pai, pois a minha conta ainda não foi aprovada, pelo fato de ter feito recentemente – explicou.

Ele afirmou ter acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer a passageira e que só notou que a bolsa dela havia ficado no banco de trás ao chegar em casa.

Walirrane sofreu vários ferimentos ao pular do carro. Ela precisou ficar internada durante um dia no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

