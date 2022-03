Mulher que ameaçou Gusttavo Lima de morte é presa

A mulher que fez ameaças de morte ao cantor Gusttavo Lima no último final de semana foi presa, em Palmas (TO). A delegacia para a qual a suspeita foi encaminhada não foi revelada.

Karine, uma suposta traficante conhecida como banguela, apareceu em um vídeo exibindo uma arma e ameaçando o sertanejo

– Gusttavo Lima, vai ter tiro depois da saída lá [do show]. Nós vai (sic) colar daquele jeito. Vai ser o último show, viu? Vai vendo – declarou.

Karine se referia ao show Embaixador in Palmas realizado por Gusttavo na última sexta-feira (18) no Estádio Nilton Santos, na capital do Tocantins.

A assessoria do cantor disse que estava ciente do acontecido e que as devidas medidas de segurança foram tomadas para garantir a segurança e o bem-estar do artista durante o show. Gusttavo Lima não se pronunciou.

Fonte: Pleno News

Foto: Thiago Duran / AgNews

As informações são do portal R7 e Record TV.