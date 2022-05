Mulher que ameaçou motorista com arma na cintura é identificada como major da PM do Pará

A mulher flagrada, na manhã da terça-feira (17), com uma arma em punho, durante uma discussão de trânsito, em frente a uma escola no centro de Belém, foi identificada como major Christine de Oliveira Pinheiro Belchior, lotada na Corregedoria Geral da Polícia Militar do Pará.

Os vídeos, postados nas redes sociais, mostraram a major circulando entre os carros com uma arma na cintura. Em determinado momento, a policial militar saca o armamento e mostra para um dos motoristas. Christine chega a bater na janela do carro.

De acordo com testemunhas, a major teria se irritado após os motoristas terem parado em fila dupla e atrapalhado a sua saída. O promotor de Justiça Militar, Armando Brasil, informou que um Inquérito Policial Militar (IPM) será instaurado para apurar a conduta da major que pode ser afastada do cargo.

“Nesse caso vou determinar a instauração de inquérito policial militar para apurar esse fato bem como o afastamento da oficial de suas funções na corregedoria da Polícia Militar”, afirmou Armando Brasil. As imagens viralizaram nesta terça-feira (17) em Belém.

Fonte: Porta Debate, com Roma News