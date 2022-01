Mulher que ateou fogo no próprio corpo segue internada no Hospital Metropolitano

Após atear fogo no próprio corpo, Rosimeire Maciel de Abreu, de 45 anos, permanece internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, recebendo atendimento multifuncional. Segundo informações conseguidas pela Redação Integrada de O Liberal, o estado de saúde da mulher permanece estável.

Um dia após o caso, que aconteceu na quarta-feira (19), a reportagem foi até o bairro do Telégrafo, em Belém, e conversou com moradores. Dona Silvia, disse que sentiu um “cheiro de churrasco”. “Quando cheguei pela manhã no portão, senti um cheiro muito forte de churrasco, de vela, cheiro de algo que tinha pegado fogo”, afirmou.

O caso foi registrado por câmeras de segurança, que filmaram a mulher jogando álcool e ateando fogo no próprio corpo. O caso foi registrado na madrugada da quarta-feira e causou espanto para quem mora na redondeza.

“Ficamos bem assustados. Já que a primeira informação que foi espalhada era que teriam ateado fogo na jovem e isso nos causou muito espanto”, disse o dono de uma loja próxima de onde as imagens foram registradas.

A reportagem de O Liberal também conversou com o delegado titular da Divisão de Homicídios, que aponta que Rosimeire, na verdade, tentou cometer suicídio.

Mesmo após saber desta tentativa de suicídio, dona Silvia ainda convive com medo: “A gente passa todos os dias por aqui e fica com medo, de nessa rua ter um incendiário”.

Fonte oliberal.com