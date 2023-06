Mulher que chamou Caetano de “macaco pedófilo” é condenada

A Justiça do Rio determinou que a farmacologista Maria Carla Petrellis pague R$ 38,6 mil de indenização a Caetano Veloso, após ter chamado o cantor de “macaco pedófilo” em publicação no Twitter em 2018. A decisão foi proferida pelo juiz Luiz Antonio Valiera do Nascimento, da 39ª Vara Cível do Rio de Janeiro.

O juiz deu uma nova determinação para que Petrellis faça o pagamento, já atualizado com juros, embora o processo tenha sido movido em 2020 e a condenação seja de setembro de 2022.

O comentário da pesquisadora foi em resposta a um post da Revista Fórum, que falava sobre o blogueiro Flavio Morgensten, que foi condenado a indenizar Caetano em R$ 120 mil pela hashtag “CaetanoPedófilo”, criada em 2017.

De acordo com o magistrado, “não se pode aceitar a alegação da ré de que não pretendia ofender o autor”.

– Se ao lançar este rótulo nefasto a ré não pretendeu ofender, não se pode mensurar como a mesma se expressaria caso tivesse tal intenção – escreveu na sentença.

O juiz ainda destacou o alto grau de instrução da ré, que já fez pós-doutorado em Ciências da Saúde, além de citar “afinidade ideológica” com Olavo de Carvalho.

– [Ela] irritou-se ao ler uma publicação na Revista Fórum sobre a discussão processual do autor com o escritor Olavo de Carvalho, com quem nutre afinidade de entendimentos ideológicos.

Não cabe mais recurso para o caso e, em caso de não cumprimento do pagamento, a Justiça poderá penhorar os bens de Maria Carla.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Mario Guzmán