Mulher que integrava facção criminosa no Maranhã é presa no Pará

Na manhã desta sexta-feira (27) a Polícia Civil, por meio da Superintendência Regional do Araguaia Paraense, com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/Redenção), cumpriu um mandado de prisão preventiva no município de Redenção no Pará, a uma mulher que integra uma facção criminosa, considerada uma das líderes do núcleo financeiro do grupo em Imperatriz do Estado do Maranhã, pois a mulher era fugitiva do Estado do Pará, acusada de diversos crimes.

A Polícia Civil do Maranhão entrou em contato com a PC-PA na qual as investigações foram iniciadas para localizar a foragida. Ao ser localizada na residência de um parente dela, a Polícia Civil coordenou a ação e prendeu a mulher, na qual foi encaminhada para a delegacia para cumprir os procedimentos cabíveis, e posteriormente encaminhada ao Sistema Penal onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Foto: rondoniaovivo