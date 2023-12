Mulher se declara “ecossexual” e assume relação com árvore

Uma canadense de 45 anos se declarou “ecossexual” e contou sentir atração pela natureza. Guia de autointimidade e especialista em contar histórias eróticas, Sonja Semyonova afirma estar apaixonada por uma árvore de carvalho em um parque de Vancouver, e que a visita constantemente.

– Eu sei que você me tocou de uma forma que nenhum homem já se atreveu – disse ela em um poema dedicado à árvore publicado no Instagram em junho, mas que viralizou nesta semana.

Contatada pelo New York Post, a canadense relatou que seu fascínio erótico pela árvore em questão começou quando ela a viu pela primeira vez, enquanto praticava exercícios.

– Eu percorria um caminho perto da árvore cinco dias por semana durante todo o inverno. Percebi uma conexão. Adoro a sensação de ser pequena e apoiada por algo tão sólido, com a sensação de não ser capaz de cair. Existem semelhanças entre o sexo com as pessoas e o erotismo que os ecossexuais sentem com a natureza, mas não são a mesma coisa – descreveu.

Sonja afirma que não há prática sexual com a árvore, mas que, como “ecossexual”, ela gosta de imaginar a “Terra como sua amante”.

– Um grande equívoco é que ecossexualidade significa sexo entre as pessoas e a natureza. A ecossexualidade é uma forma diferente de explorar o erótico. Assistir à mudança das estações é para mim um ato erótico. Você sai da morte no inverno e então tudo ganha vida na primavera e acasala – afirmou.

Fonte: Pleno News/Fotos: Reprodução / Instagram