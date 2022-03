Mulher sobe em cima de um carro em movimento após descobrir suposta traição de namorado

As imagens mostram a mulher deitada em cima do capô do carro em movimento, em um determinado momento o veículo toma velocidade, as imagens não mostram como foi que o carro parou, porém curiosos que estão registrando a cena, em dialogo, dizem que a mulher deve ter caído.

O ocorrido aconteceu na última terça-feira (29), perto do Terminal de ônibus integração de Messejana, em fortaleza, segundo informações, tudo começou após ela ter flagrado o namorado com outra mulher dentro do carro, conforme relatado pelos agentes da Guarda Municipal que estiveram no local.

Na imagem é possível ver os Guarda Municipal de Fortaleza, tentando a calma os ânimos dos envolvidos. Depois os envolvidos na historia foi embora do local.

Foto: Reprodução Internet