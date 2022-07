Mulher sobe em torre e acaba complicando o tráfego de veículos na BR-316

Uma mulher de identidade ainda não informada pelas autoridades subiu em uma torre localizada na Rodovia BR-316, na entrada do bairro Santa Catarina, em Castanhal, dizendo que iria se jogar. O fato mobilizou guarnições do Corpo de Bombeiros Militar para fazer o resgate, bem como da Polícia Militar, que isolou a área tomada por curiosos e motoristas querendo sabe o que estava acontecendo.

Segundo informações no local, bombeiros e policiais militares tentaram negociar com a desconhecida, no sentido de descer ou de permitir que alguém subisse até onde estava para ajudá-la a descer.

Os motivos para o ato da mulher em desespero ainda não foram divulgados pela Polícia que, entretanto, resolveu a situação sem maiores problemas e o tráfego já começa a normalizar nos dois sentidos da rodovia que liga a capital paraense ao testante do País.

Imagens: Reprodução/Redes Sociais