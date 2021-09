Mulher sofre tortura e corpo é enterrado com mãos amarradas em cova rasa; suspeitos são presos

Polícia suspeita que haja envolvimento de mais pessoas no crime

Nesta sexta-feira (17), três homens foram presos suspeitos pelo envolvimento na morte de uma jovem de 22 anos, em Manaus. O trio teria torturado a vítima e a enterrado dentro de uma área de mata. As informações são do Portal Holanda.

De acordo com o delegado Raul Augusto Neto, titular da 31ª Delegacia Interativa, Emily foi sequestrada por Joandeson Pereira da Silva, Lucas Gabriel da Paz e Wesley Lavareda Ferreira. A moça teve as mãos e os pés amarrados, e em seguida, foi torturada e morta com um tiro. O corpo da vítima foi encontrado enterrado em uma cova rasa.

Os agentes suspeitam que mais pessoas estejam envolvidas no crime. O caso segue sob investigação da polícia.

FONTE AMAZONIA