Mulher suspeita de dar golpe na mãe idosa morre ao cair de prédio

A atriz Sabine Boghici, de 49 anos, que foi presa em agosto do ano passado sob a acusação de ter aplicado um golpe milionário contra a mãe, morreu na tarde desta quinta-feira (14) ao cair do 5° andar de um prédio na Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A mulher chegou a ser levada para o hospital em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos.

Herdeira de um dos maiores colecionadores de arte do Brasil, o marchand Jean Boghici, que morreu em 2015, Sabine estudou no Lycée Molière, colégio renomado do Rio de Janeiro. Ela atuava como modelo e defendia a causa animal. Em 2012, o nome dela chegou a aparecer nos jornais após conseguir salvar duas cadelas e 14 gatos de um incêndio no apartamento da família.

Sabine foi presa em agosto de 2022 acusada de ter dado um golpe milionário na própria mãe, a francesa Geneviève Boghici, viúva de Jean. De acordo com as investigações, a série de explorações da atriz contra a mãe teriam começado em janeiro de 2020, quando a idosa foi abordada por uma suposta cartomante que se apresentou como Diana. A artista foi solta em março deste ano.

Na ocasião, a tal cartomante teria dito que a filha de Geneviève estava doente e morreria dentro de pouco tempo. Aproveitando-se das crenças da senhora, a mulher a convenceu a investir em tratamentos espirituais para salvar Sabine. Ao todo, foram feitos oito pagamentos, que somaram R$ 5 milhões.

Durante esse período, Sabine isolou Geneviève de pessoas próximas e demitiu os funcionários domésticos. Desconfiada da filha, a francesa decidiu suspender os pagamentos. A partir de então, Sabine passou a ameaçar a mãe de morte e a agredi-la. Ao longo do isolamento causado pela pandemia da Covid-19, os abusos ficaram mais recorrentes, e Geneviève foi proibida de usar o telefone.

Nesse tempo, a filha da francesa recebia visitas de outra suposta vidente envolvida no golpe, Rosa Stanesco Nicolau, também conhecida como Mãe Valéria de Oxossi. Por diversas vezes, Sabine ameaçava a mãe com facas, e Rosa mandava matá-la caso não fossem realizadas transferências bancárias.

Ao todo, foram realizadas 39 pagamentos à quadrilha liderada por Sabine, além dos bens que foram levados da casa da francesa, sob a alegação de que eles estavam amaldiçoados e precisavam ser benzidos. Entre as peças furtadas estavam 16 obras de arte milionárias, de autoria de Tarsila do Amaral, Cícero Dias, Antônio Dias, Michel Macreau, entre outros artistas.

