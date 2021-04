Mulher tem corpo arrastado durante atropelamento na av. Almirante Barroso em Belém

Uma mulher morreu após ter sido atropelada por um ônibus na tarde deste sábado (24), na avenida Almirante Barros, próximo a Tavares Bastos em Belém. Segundo testemunhas, a mulher teria se envolvido em uma batida de carro e ao descer do veículo foi atropelada por um ônibus. O motorista do ônibus foi encaminhado para seccional da Marambaia.

Ainda segundo testemunhas, o carro da vítima teria sido batido pelo mesmo ônibus que atropelou a mulher. Ela e o motorista teriam discutido e após isso aconteceu o atropelamento. O corpo da mulher foi arrastado por cerca de 20 metros. Por conta do acidente o trânsito está complicado no local. Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) estão no local do atropelamento para controlar o trânsito. O Centro de Perícias Renato Chaves foi acionado para fazer a remoção do corpo.

A Polícia Civil informou em nota que instaurou inquérito para apurar as causas do acidente no trânsito. Disse que o motorista do ônibus prestou depoimento. Ele será preso por homicídio doloso, quando há intenção de matar.

Fonte: Por G1 Pa — Belém / Foto: Reprodução/TV Liberal